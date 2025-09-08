মোহাম্মদপুরে মোবাইল ছিনতাইয়ের সময় দুই যুবককে গণপিটুনি, নিহত ১

মোহাম্মদপুরে মোবাইল ছিনতাইয়ের সময় দুই যুবককে গণপিটুনি, নিহত ১
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন দুই যুবক। তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছেন এবং আরেকজন গুরতর আহত হয়েছেন। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টা ১০ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুর থানার চন্দ্রিমা মডেল টাউন রোডের ১২ নম্বর সড়কের ই ব্লকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম ইয়ামিন (২৩)। পিটুনিতে গুরুতর আহত হয়েছেন ফাহিম (২৩)। তাকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। নিহত ইয়ামিনের বাড়ি ভোলার লালমোহন থানার চরসকিনা গ্রামে। তিনি ওই এলাকার মাহবুব মিয়ার ছেলে ছিল। বর্তমানে তিনি ঢাকা উদ্যান এলাকায় থাকতেন। ।
পুলিশ জানায়, ছিনতাই করার সময় স্থানীয় উত্তেজিত জনতা দুই ছিনতাইকরীকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইয়ামিন। অন্যজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার একেএম মেহেদী হাসান জাগো নিউজকে জানান, মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা উদ্যানের শেষ মাথায় মোবাইল ছিনতাই করার সময় স্থানীয় জনতা দুই ছিনতাইকারীকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ স্থানীয় জনতার সহায়তায় আহত দুজনকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। সেখানে ইয়াসিনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। আহত ফাহিম বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
সহকারী পুলিশ কমিশনার একেএম মেহেদী হাসান আরও জানান, যে ব্যক্তির মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল সেটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ছিনতাইয়ের শিকার ব্যক্তি বর্তমানে মোহাম্মদপুর থানায় রয়েছেন।
