রাজধানীর বাড্ডায় অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর বাড্ডায় অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা
রাজধানী বাড্ডায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার এক চালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে কাঁঠালদিয়া রোডে বসুন্ধরা গেটের বিপরীত পাশের রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম মো. মাসুদ ওরফে কাজল (৪২)। তিনি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার পূর্ব বাকুলজোড়ার মো. মঞ্জুর আলীর ছেলে। তিনি রাজধানীর ভাটারা থানার ফাঁসেরটেক বালুরমাঠ এলাকায় শাহানাজের গ্যারেজে থাকতেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মাসুদের মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মোজাম্মেল হক জানান, তারা খবর পেয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটির স্তূপের ওপর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই মোজাম্মেল বলেন, মাসুদ রোববার বিকেল ৪টার দিকে ভাটারার একটি গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হন। রাত ৩টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।
কাজী আল-আমিন/একিউএফ