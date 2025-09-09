  2. জাতীয়

নেপালে বাংলাদেশিদের জন্য জরুরি পরামর্শ দূতাবাসের

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার সকাল থেকে কাঠমান্ডুতে আবারও জড়ো হয়েছেন বিক্ষোভকারীরা, ছবি: সংগ্রহীত

নেপালে চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে দেশটিতে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককে নিরাপদে থাকার আহ্বান জানিয়েছে কাঠমান্ডুর বাংলাদেশ দূতাবাস।

দূতাবাসের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকরা যেন বাইরে অযথা বের না হন এবং নিজেদের হোটেল বা অবস্থানস্থলে অবস্থান করেন। একই সঙ্গে নেপালে ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে এমন (ইনবাউন্ড) যাত্রীদেরও বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশটিতে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য দূতাবাস দুটি হটলাইন চালু করেছে। নম্বর দুটি হলো: +৯৭৭ ৯৮০৩৮৭২৭৫৯ এবং +৯৭৭ ৯৮৫১১২৮৩৮১।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) টানা তৃতীয় দিনের মতো রাস্তায় নেমেছে নেপালের তরুণরা। সরকারের দুর্নীতি, দমননীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের প্রতিবাদে রাজধানী কাঠমান্ডুসহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করছেন তারা। কারফিউ জারির পরও নতুন বানেশ্বরসহ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

নেপালের গণমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা কোনো ব্যানার বা প্ল্যাকার্ড ছাড়াই সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হন। সোমবার পুলিশের গুলিতে শুধু কাঠমান্ডুতেই ১৭ জন এবং ইতাহারিতে ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চার শতাধিক। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে দেশটিতে।

এদিকে, অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ-নেপাল ফুটবল সিরিজ স্থগিত করা হয়েছে।

