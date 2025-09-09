চাকরিচ্যুত এসআইয়ের নেতৃত্বে চাঁদাবাজি, দুজন গ্রেফতার

চাকরিচ্যুত এসআইয়ের নেতৃত্বে চাঁদাবাজি, দুজন গ্রেফতার
রাজধানীর মিরপুরে পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজির সময় দুজনকে গ্রেফতারে করেছে র্যাব-৪। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন পুলিশের চাকরিচ্যুত উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদুর রহমান (৩৫) ও তার সহযোগী জসিম উদ্দীন (৩২)। এসময় তাদের কাছ থেকে পুলিশের একটি আইডি কার্ড, একটি হ্যান্ডকাফ এবং একটি ওয়াকিটকি জব্দ করা হয়।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) র্যাব-৪-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া অফিসার) কেএন রায় নিয়তি বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মিরপুর মডেল থানার ধানক্ষেত মোড় এলাকার রওশন আরা ইন্টারনেট কমিউনিকেশন কোম্পানির অফিসে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব কর্মকর্তা কেএন রায় নিয়তি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র পুলিশ পরিচয়ে মামলা ও গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে আসছিল। ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রওশন আরা ইন্টারনেট কমিউনিকেশন কোম্পানির অফিসে চাঁদা আদায়ে গেলে মালিক হায়দার আলী টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে তাকে হত্যা ও গ্রেফতারের হুমকি দেওয়া হয়। পরে ভুক্তভোগী বিষয়টি র্যাবকে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে দুজনকে হাতেনাতে ধরা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
র্যাব-৪-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক কেএন রায় নিয়তি বলেন, গ্রেফতার সাজ্জাদুর রহমান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, ২০২৩ সালে সাভারের ধামরাই এলাকায় মাইক্রোবাসে চাঁদাবাজির অভিযোগে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। চাকরিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সহযোগীদের নিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে আসছিলেন তিনি।
টিটি/এমএমকে/এএসএম