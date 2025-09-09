  2. জাতীয়

৫ ব্যবসায়ী হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের আকবরশাহ থানা এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে ৫ মাছ ব্যবসায়ী হত্যা মামলার প্রধান আসামি পিকআপচালক মো. সিয়াম খানকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার বিসিক শিল্প এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সিয়াম খান বরিশাল জেলার সদর থানার আস্তা কাঠি এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে।

র‌্যাব-৭ জানায়, ১৮ আগস্ট ভোরে ফৌজদারহাট থেকে ফিশারিঘাটে মাছ কিনতে যাওয়ার পথে একটি পিকআপে রওনা হন মাছ ব্যবসায়ীরা। ভোর ৫টার দিকে সিটি গেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির একটি পিকআপ ভ্যান তাদের গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে রনি দাসসহ পাঁচ মাছ ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সবাইকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর ভিকটিমদের স্বজন স্বপন দাস বাদী হয়ে ঘাতক চালক সিয়াম খানের বিরুদ্ধে আকবরশাহ থানায় মামলা দায়ের করেন।

র‌্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, মামলার পর থেকে আসামি সিয়াম খান পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিয়ামের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার বিসিক শিল্প এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকবরশাহ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

