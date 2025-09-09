এবার কানাডায় এনআইডি সেবা চালু

এবার কানাডায় এনআইডি সেবা চালু
কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা দেওয়া শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) টরেন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন।
এর মাধ্যমে প্রবাসে থেকে পোস্টাল ব্যালটে ভোটের দেওয়ার উদ্যোগের মধ্যে যুক্ত হলো কানাডা। এ নিয়ে ১০ দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীরা ১৭টি মিশন অফিসের মাধ্যমে এ সেবার আওতায় এলো।
‘স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম ও প্রবাসীদের ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক আলোচনা’ অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, কানাডা বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
একজন প্রবাসীকে প্রবাসে বসেই অনলাইন পোর্টালের (https://services.nidw.gov.bd) মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধন ফরম-২(ক) পূরণ করে আবেদন করতে হয়।
বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এনআইডি সেবা দেওয়া হচ্ছে।
গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান ও মালদ্বীপে এ কাজ শুরুর অনুমতি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লসএঞ্জেলেসের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনসহ যেখানে বাংলাদেশের অফিস রয়েছে, সেখানে এ কাজ শুরুর সম্মতি মিলেছে।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, আগামী মাসে জর্ডান, মালদ্বীপ, ওমান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এনআইডি সেবা চালুর জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি ও প্রশাসনিক টিম যাচ্ছে সেখানে। এ দুটি টিমের সহযোগিতায় দূতাবাস ও মিশন অফিসে সংশ্লিষ্ট জনবলকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও প্রবাসীদের সঙ্গে সচেতনতামূলক মতবিনিময় করবে। এরপর এনআইডি পার্সোনালাইজেশনের ‘টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল’ করা হবে।
পর্যায়ক্রমে ৪০টি দেশে এনআইডি সেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।
প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিংয়ের নিবন্ধন অ্যাপ
বর্তমান ইসি পোস্টাল ব্যালটে ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করছে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় ব্রিফিং করে সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরবে সংস্থাটি।
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আউট অফ কান্ট্রি ভোটিংয়ের ব্যাপারে আমরা দুটি প্ল্যাটফর্ম করছি। একটা হচ্ছে যে প্রবাসে বাংলাদেশি যারা আছেন এনআইডিধারী তারা নিবন্ধন করবেন। আরেকটা হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে যারা আছেন যারা নির্বাচনী কাজের সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে জড়িত বা আইনি হেফাজতে আছেন, এই ক্যাটাগরির জন্য ইনকান্ট্রি পোস্টাল ব্যালট ভোটিং সিস্টেমটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করব। এজন্য অ্যাপটা তৈরি করা হচ্ছে বা এর প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হচ্ছে।
প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে ব্রিফিং করা হবে বলেও জানান তিনি।
ইসি সচিব বলেন, প্রবাসীরা এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেবেন। আমাদের সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আছে। এখন আপনি যদি বলেন কতদিন আগে তারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, কতদিন পর্যন্ত তারা ভোটিংয়ের ব্যবস্থাটা করবেন, এটার যে টেকনিক্যালিটিজ আছে, এটা আমরা যথাসময় আপনাদের আপডেট করে দেবো যাতে প্রবাসীরাও জানতে পারেন।
এমওএস/এনএইচআর