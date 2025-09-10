আজও নেপালগামী বিমানের ফ্লাইট বাতিল
নেপালে চলমান ছাত্র আন্দোলনের কারণে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইট পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
এ কারণে আজও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে কাঠমান্ডু থেকে যে ফ্লাইটটি ঢাকায় আসার কথা ছিল সেটিও বাতিল করা হয়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নেপালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টা ১৫মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইট পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই প্রেক্ষিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আজকের ঢাকা-কাঠমান্ডু-ঢাকা ফ্লাইটটি স্থগিত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, মঙ্গলবার ও বুধবারের স্থগিত করা ফ্লাইটগুলো পরিচালনার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া মাত্র যাত্রীদের অবহিত করা হবে।
নেপালগামী যাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টার ১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ নম্বরে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান তিনি।
এমএমএ/এমআইএইচএস/এমএস