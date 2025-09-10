  2. জাতীয়

আজও নেপালগামী বিমানের ফ্লাইট বাতিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজও নেপালগামী বিমানের ফ্লাইট বাতিল
ফাইল ছবি

নেপালে চলমান ছাত্র আন্দোলনের কারণে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইট পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

এ কারণে আজও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে কাঠমান্ডু থেকে যে ফ্লাইটটি ঢাকায় আসার কথা ছিল সেটিও বাতিল করা হয়েছে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নেপালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টা ১৫মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইট পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই প্রেক্ষিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের আজকের ঢাকা-কাঠমান্ডু-ঢাকা ফ্লাইটটি স্থগিত করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

তিনি বলেন, মঙ্গলবার ও বুধবারের স্থগিত করা ফ্লাইটগুলো পরিচালনার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া মাত্র যাত্রীদের অবহিত করা হবে।

নেপালগামী যাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টার ১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ নম্বরে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান তিনি।

এমএমএ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।