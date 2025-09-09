নেপালগামী যাত্রীদের হটলাইনে যোগাযোগের অনুরোধ বিমানের
নেপালগামী যাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নেপালে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাজনিত ও নেপাল সরকারের ফ্লাইট পরিচালনার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে বিমানের আজকের ঢাকা–কাঠমুন্ডুগামী ফ্লাইটটি স্থগিত করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা–কাঠমুন্ডু রুটের ফ্লাইটটি দুপুর ২টা পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়া মাত্র যাত্রীদের অবহিত করা হবে।
তবে নেপালগামী যাত্রীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের জন্য বিমানের কল সেন্টার ১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ নম্বরে আগামী বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
এমএমএ/বিএ/এমএস