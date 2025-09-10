প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবিতে ফ্রান্সে সমাবেশ
দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত কররে দাবিতে ফ্রান্সে নাগরিক সমাবেশ হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বাংলাদেশী নাগরিক পরিষদ, ফ্রান্স-এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
সমাবেশ শেষে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি বিভিন্ন লেখা সংবলিত প্লেকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেন।
আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আবুল খায়ের লস্বরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমদের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, পরিচালক ওবায়দুল্লাহ কয়েছ, অনলাইন একটিভিস্ট মীর জাহান, সাংবাদিক নেতা ও ইউরো বার্তা সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বরিশাল কমিউনিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, ফ্রান্স বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক হিমু, কার্যনির্বাহী সদস্য ফারিয়া মাহবুবা আলম, প্যারিস বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এনায়েত হুসেন সুহেল, ট্রেজারার আরিফুর রহমান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, প্রবাসের আলো সম্পাদক ওমর ফারুক, সাংবাদিক নয়ন মামুন, রাবেয়া আক্তার সুবর্না, লন্ডন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের ছাত্রী ও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ইডনি মুসলিম উদ্দিন প্রমুখ।
সমাবেশে বক্তরা বলেন, শুধু সত্যিকারের সদিচ্ছার অভাবে বিগত ৫৪ বছরে কোনো রাজনৈতিক সরকার প্রবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি । সবসময় আশ্বাস দিয়ে শুধু মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাই অন্তর্বর্তী সরকারই পারে প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে। এই সরকারের প্রতি প্রবাসীদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে।
বক্তারা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করলেও প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কমিশনের দৃশ্যমান কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না । এতে প্রবাসীদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে।
পোস্টাল ব্যালটের সমালোচনা করে প্রবাসী নাগরিকেরা বলেন, পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া প্রবাসে প্রায় অবাস্তব। প্রবাসে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষা করে । পোস্টাল ঠিকানা ব্যবহার করে না । তাছাড়া পোস্টাল ব্যালট অনেক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ। তার অর্ধেক খরচে দূতাবাস বা হাইকমিশনের মাধ্যমে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভব ।
বক্তারা আরও বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ নেবে বলে আমরা আশা করছি।
