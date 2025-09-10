আনোয়ারায় শিবির নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রদলের হামলা

আনোয়ারায় শিবির নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রদলের হামলা
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে ছাত্রদল। এতে উপজেলা শিবিরের সভাপতি আলী হোসেন ও আনোয়ারা কলেজ শিবিরের সভাপতি মিশকাতুল ইসলাম আহত হয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টায় উপজেলা সদর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয় শিবির নেতাকর্মীরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ঘটনায় আহত মিশকাতুল ইসলাম বাদী হয়ে আনোয়ারা কলেজ ছাত্রদলের পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযুক্তরা হলেন, হেটিখাইন গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে তারেক জিয়া (২৫), ছাতরী ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাওন (২২), মোহাম্মদ মাহিন (২৩), মো. সিফাত (২২), পরৈকোড়া ইউনিয়নের মো. জাবেদ (২২)। এতে অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সদর এলাকায় আনোয়ারা কলেজ ছাত্রদল সভাপতি বোরহান উদ্দিন ও ছাত্রদল নেতা জুয়েল ছাত্রশিবিরের দুই নেতার পথরোধ করে তাদের কলেজে যেতে বলেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।
আনোয়ারা হাসপাতালের কর্মকর্তা ডা. মাহতাব উদ্দিন বলেন, দুজনকে হাসপাতালে আনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারী মিশকাতুল ইসলাম বলেন, গত চার-পাঁচদিন আগে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রদল। আমরা প্রতিবাদ জানানোর কারণে আমাদের ওপরও হামলা চালানো হয়।
এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, এ ঘটনায় থানায় একপক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। বিষয়টি তদন্ত করা দেখা হচ্ছে।
এদিকে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শিবিরের জেলা পশ্চিম শাখার সেক্রেটারি ফরমানুর রহমান জাহিন বলেন, ৫ আগস্টের পর তরুণরা যখন নতুন ধারার রাজনীতি করতে যায় সেখানে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা শক্তি প্রয়োগ করতে চায়। এটি দুঃখজনক। আজকে তারা আমাদের দুই নেতার ওপর হামলা করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।
এমআরএএইচ/এমকেআর/এমএস