মেডিকেল কলেজে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনার চিন্তা

প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেডিকেল কলেজে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনার চিন্তা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

দেশের মেডিকেল কলেজে‌ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত এ ব্যাপারে বিস্তারিত অবহিত করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব জানান, দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে কিছু কিছু বিষয়ে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কীভাবে উন্নত মানের চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে আজ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয়েছে।

শফিকুল আলম জানান, মেডিকেল কলেজগুলোতে যেসব বিষয়ে শিক্ষক সংকট রয়েছে সেই সংকট দূর করতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পরামর্শ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা এবং কিছু নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান তিনি।

