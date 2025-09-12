চট্টগ্রামে চার প্রতিষ্ঠানকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা, বেকারি সিলগালা
চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩ লাখ ২২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এরমধ্যে একটি বেকারি সাময়িকভাবে সিলগালা করেছে প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দেওয়ানহাট এলাকার ‘হোটেল সিটি আই’ নামের একটি রেস্টুরেন্টে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি এবং মাছ-মাংসের সঙ্গে পুরোনো বাসি গ্রিল একসঙ্গে ফ্রিজে সংরক্ষণের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
একই ধরনের অপরাধে দেওয়ানহাট মোড়ের ‘মুসলিম হোটেল’ ও ‘দরবার ভাতঘর’ নামে প্রতিষ্ঠানকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ফারিয়া মেডিকেল নামের একটি ফার্মেসিকে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
পরে অভিযান চালানো হয় পাহাড়তলীর ছদু চৌধুরী রোডে অবস্থিত ‘বিসমিল্লাহ ফুড প্রোডাক্টস’ নামে একটি বেকারিতে। প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদনহীন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করে অবৈধভাবে চিপস উৎপাদন করছিল।
অস্বাস্থ্যকর তেল ব্যবহার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে সংরক্ষণের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করার পাশাপাশি সাময়িকভাবে সিলগালা করা হয়েছে।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ। সঙ্গে ছিলেন সহকারী পরিচালক মো. আনিছুর রহমান, মাহমুদা আক্তার ও রানা দেবনাথ।
অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
