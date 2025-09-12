  2. জাতীয়

মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রামের প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে

প্রকাশিত: ১০:০৭ এএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের গোসাইলডাঙ্গা বারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফ্রি খতনা ও নাক-কান ফোঁড়ানোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডেই আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে জনগণের আস্থার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক নাগরিক যেন নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পান সেই ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করবো।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর গোসাইলডাঙ্গা বারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী ফ্রি খতনা ও নাক-কান ফোঁড়ানোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মেয়র শাহাদাত বলেন, পুরোনো হাসপাতাল ও মাতৃসদনগুলো আধুনিকীকরণ করা হবে। বিশেষ করে একসময়ের খ্যাতিমান মেমন মাতৃসদনের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন, জরুরি বিভাগ শক্তিশালীকরণ এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবা উন্নত করার পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শিশুরা আমাদের সম্পদ। সময়মতো তাদের সুন্নাতে খতনা দেওয়া অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্ব। অনেকেই অসচ্ছলতার কারণে সময়মতো খতনা দিতে পারেন না। তাই সামর্থবানদের উচিত সুন্নাতে খতনার কাজে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে এই ফ্রি খতনা ক্যাম্প একটি সময়োপযোগী ও মহৎ উদ্যোগ। পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

মেয়র বলেন, দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী আমাদের যুবসমাজ। তাদের সঠিক গাইডলাইন দিতে পারলে তারা সৎ, দক্ষ ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। আর্তমানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য তাদের উদ্ধুদ্ধ করতে হবে। এতে দেশ জাতি ও সমাজ উপকৃত হবে।

মো. শওকত মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোরশেদ হোসেন, গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ হারুন, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম তানভীর, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, হাজী মো. হোসেন, আবু জহুর, আবদুল মজিদ, মো. সাগির, গাউসিয়া কমিটির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

