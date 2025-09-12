  2. জাতীয়

আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।

শুক্রবার (১২সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ছয়জন হলেন- পাবনার সুজানগর পৌর যুবলীগের সভাপতি ও সুজানগর উপজেলা ছাত্রলীগের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জুয়েল রানা (৩৫), চট্টগ্রাম মহানগরের এজিএস ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী আল নমান সাইফ (২৯), চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের সক্রিয় কর্মী মো. জুলহাস (২৬), ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ইমন হোসেন খান মানিক (২৫), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. সাগর হোসেন (২৭) ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।

মিরপুর মডেল থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশনের সামনে অবস্থানকালে গোপন সংবাদ পায় যে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের কয়েকজন সদস্য মুখে মাস্ক পরে মিরপুর মডেল থানাধীন পাইকপাড়া ডি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেটের সামনে পাকা রাস্তায় জড়ো হয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করছে এবং সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। এ খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে পাইকপাড়া জি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেটের সামনে পৌঁছায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র এজাহারভুক্ত আসামিসহ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের অজ্ঞাতপরিচয়ের ৩০-৪০ জন সদস্য মুখে মাস্ক পরে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে পালাতে শুরু করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যরা কৌশলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার ৬ জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

