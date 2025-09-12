ফারুক-ই-আজম
খেলাধুলা যুবসমাজকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখবে
অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক) বলেছেন, খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির প্রাণশক্তি। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করতে এবং তাদের মাদক, সন্ত্রাস ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করা জরুরি।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, মহানগর ক্রীড়া অঙ্গন কেবল একটি খেলার মাঠ নয়, এটি তরুণদের স্বপ্ন গড়ে তোলার কেন্দ্র। এখানে যারা খেলবে, তারা শুধু জয়-পরাজয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে না, বরং জীবনের জন্য মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করবে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে তরুণরা ধৈর্য, সহমর্মিতা ও আত্মনিবেদন শিখবে, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সফল হতে সাহায্য করবে।
তিনি আরও বলেন, তরুণদের মোবাইল ও প্রযুক্তির নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মাঠে নামলে তারা শুধু নিজের স্বাস্থ্যের উন্নয়নই করবে না, বরং সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই, কারণ এটি তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ফারুক-ই-আজম বলেন, তরুণদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন প্রতিভা প্রকাশিত হবে। তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের পতাকা উড়াবে।
সভায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
