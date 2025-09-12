  2. জাতীয়

সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় রক্ষা পেলো মাইনীমুখ বাজার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেনাবাহিনীর টহলদল ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন

রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সময়োচিত তৎপরতায়।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে বাজারে আগুনের সূত্রপাত হয়। এতে বাজারের দুই শতাধিক দোকানঘরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর টহলদল ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যৌথভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে ১৫টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আনুমানিক দুই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, সেনাবাহিনীর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না থাকলে পুরো মাইনীমুখ বাজার আগুনে ভস্মীভূত হতে পারত। দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর এই দ্রুত তৎপরতার প্রশংসা করেছে এলাকাবাসী।

