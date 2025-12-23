তিন গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা দিলো বণিক বার্তা-বিআইডিএস
তিন গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা দিয়েছে বণিক বার্তা ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। এ বছর সম্মাননা পেয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুইবার দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী (মরণোত্তর), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসী কাদরী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে অষ্টমবারের মতো আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
আয়োজকরা জানান, অর্থনীতিসহ দেশের বিভিন্ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এবার তিন কৃতী গুণীজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে রয়েছেন বেসরকারি খাতের সফল উদ্যোক্তা ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুইবার দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী (মরণোত্তর)। এরই সঙ্গে প্রথিতযশা শিক্ষক, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, নীতি প্রণয়ন ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এবং টিকা উদ্ভাবন, পরীক্ষণ, প্রয়োগ ও দেশে সংক্রামক রোগ গবেষণায় নিজ কর্মে সমুজ্জ্বল বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসী কাদরী সংবর্ধিত হন।
দেশের এ তিন গুণীকে সম্মান জানিয়ে আলোকপাত ও স্মৃতিচারণ করেন অর্থ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ; ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সভাপতি মাহবুবুর রহমান; সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনসহ বিশিষ্টজনেরা।
অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, যে তিনজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তিনজনই অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। একই সঙ্গে তারা অত্যন্ত বিনয়ী। সবাই কাজপাগল ব্যক্তি। এই তিনজনকে নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত। তিনজনই প্রচণ্ড দেশপ্রেমী। তারা বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে স্বপ্ন দেখতেন ও দেখছেন।
সম্মাননা পাওয়া বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসী কাদরী বলেন, আমি গুণিজন কি না তা ভেবে উঠতে পারছি না। আমি আসলে খুবই সাধারণ মানুষ, কাজ করতে পছন্দ করি। সিম্পল একটা লাইফ লিড করেছি। আমি সবসময় বলি আই লাভ বাংলাদেশ। আমার পরিবারের সবাই বিদেশে। তাদের বলেছি আমি অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য যেন বিদেশে নেওয়া না হয়। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাস্তাঘাট ও এদেশের প্রকৃতিকে আমি খুব ভালোবাসি।
সম্মাননা পাওয়া ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বণিক বার্তা ও বিআইডিএসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
২০১৪ সাল থেকে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের ‘গুণিজন সংবর্ধনা’ দিয়ে আসছে বণিক বার্তা ও বিআইডিএস। বিভিন্ন সময় দেশের উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ, গবেষণা, অর্থনৈতিক সংস্কারসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন এমন ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ধারাবাহিকতায় এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে গুণীজন সংবর্ধনার অষ্টম আয়োজন।
ইএইচটি/বিএ/এমএস