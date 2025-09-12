পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান: ৩৭৯৭ মামলা, জরিমানা আদায় ২৬ কোটি টাকা

পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান: ৩৭৯৭ মামলা, জরিমানা আদায় ২৬ কোটি টাকা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১ হাজার ৫৪০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে ৩ হাজার ৭৯৭টি মামলার মাধ্যমে ২৬ কোটি ৩৮ লাখ ২৬ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়।
তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, এ সময়ে ৪৮৯টি ইটভাটার চিমনি ভেঙে সম্পূর্ণ কার্যক্রম বন্ধ করা হয়, ২১৬টি ভাটা বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়, ১৩৩টি ভাটার কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয় এবং ২৫টি পলিথিন কারখানারসহ অন্যান্য ১৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎসেবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সিলগালা করা হয় এবং চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া, ১৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে নয় ট্রাক সীসা/ব্যাটারি গলানোর যন্ত্রপাতি জব্দ করে কারখানা বন্ধ করা হয়।
অন্যদিকে, শুক্রবার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন করায় ফেনী, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে তিনটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এতে নয়টি মামলার মাধ্যমে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও ৩১৯ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। অভিযানে বাজার ও সুপারশপে সচেতনতামূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয়। এছাড়া, একই দিনে যানবাহনে মাত্রাতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন রোধে মানিকগঞ্জ ও ঢাকার মতিঝিল-গুলিস্তান সড়কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় দূষণবিরোধী এ ধরনের অভিযান সারাদেশে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
এমইউ/এএমএ/এএসএম