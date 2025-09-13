ঢামেক পুলিশ বক্সের পাশে পড়ে ছিল বৃদ্ধের মরদেহ

ঢামেক পুলিশ বক্সের পাশে পড়ে ছিল বৃদ্ধের মরদেহ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশে পুলিশ বক্সের সামনে থেকে অজ্ঞাতনামা (৭৫) এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ঢামেকের মর্গে রাখা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আমরা খবর পেয়ে জরুরি বিভাগের পাশে পুলিশ বক্সের সামনে থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জরুরি বিভাগের মর্গে রাখি।
তিনি আরও জানান, পরে আমরা বিষয়টি শাহবাগ থানাকে অবগত করেছি। আমাদের ধারণা অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও ময়নাতদন্তে প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
