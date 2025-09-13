  2. জাতীয়

চুরি হওয়া ২৪ লাখ টাকা ও মোটরসাইকেল উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চুরি করা টাকাসহ গ্রেফতার মো. কাউছার আহমেদ/ ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বনানী এলাকার একটি বাসা থেকে চুরি হওয়া ২৪ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং চুরির টাকায় কেনা একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বনানী থানা-পুলিশ। এ ঘটনায় মো. কাউছার আহমেদ (২২) নামের এক তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

বনানী থানার বরাত দিয়ে ডিসি তালেবুর রহমান জানান, শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে অভিযান পরিচালনা করে কাউছার আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছে থাকা চুরির ২৪ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা, চুরির টাকায় কেনা একটি মোটরসাইকেল ও দুইটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

তালেবুর রহমান বলেন, ভুক্তভোগী মুস্তাজিরুল শোভন ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি রাজধানীর বনানী থানা এলাকায় স্বপরিবারে বসবাস করেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে ১২টার দিকে রাতের খাবার শেষে তিনি ও পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়েন। পরের দিন সকাল ১০টার দিকে ঘুম থেকে উঠে শয়নকক্ষের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখতে পান। ঘরে থাকা আলমারির দরজাও খোলা অবস্থায় ছিল। আলমারির ভেতরে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য রাখা ৩০ লাখ টাকা নিয়ে যায় চোরচক্র। এ ঘটনায় গত ১১ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগী মুস্তাজিরুলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বনানী থানায় চুরির একটি মামলা রুজু করা হয়।

বনানী থানা সূত্রে জানা যায়, মামলাটি তদন্তকালে প্রযুক্তির সহায়তায় টাকা চুরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে শুক্রবার রাতে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাউছার আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া কাউছার আহমেদ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

