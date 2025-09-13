  2. জাতীয়

আজিমপুরে বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজিমপুরে বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা
ফাইল ছবি

রাজধানীর আজিমপুরে একটি বাসা থেকে মো. মোজাম্মেল হোসেন রনি নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পরিবারের দাবি, শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতের কোনো একসময় ওই ব্যক্তি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন জানান, খবর পেয়ে তারা আজিমপুরের নিউ পল্টন এলাকার একটি বাসা থেকে মো. মোজাম্মেল হোসেনের (৬০) মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

তিনি আরও জানান, স্বজনদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন মোজাম্মেল হোসেন আগে ব্যবসা করতেন, এখন কিছু করেন না। পারিবারিক বিষয় নিয়ে কলের জেরে শুক্রবার রাতে নিজ কক্ষে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। পরে পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

নিহতের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার কাজীরগাঁও গ্রামে। আজিমপুরে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

কাজী আল-আমিন/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।