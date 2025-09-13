ঢাকায় আরবান ইয়ুথ ক্লাইমেট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত
ঢাকার ধানমন্ডির ভিনটেজ কনভেনশন হলে সফলভাবে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে আরবান ইয়ুথ ক্লাইমেট কনফারেন্স- ২০২৫। এ সম্মেলনে অংশ নেন তরুণ নেতা, জলবায়ু কর্মী, বিশেষজ্ঞ এবং কমিউনিটি প্রতিনিধিরা, যেখানে বাংলাদেশের নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জরুরি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এ আয়োজন করে বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ (বারসিক), যেখানে নেতৃত্ব দেন সমন্বয়কারী ও নগর গবেষক মো. জাহাঙ্গীর আলম। সহযোগিতায় ছিল চিলড্রেন ওয়াচ ফাউন্ডেশন (সিডব্লিউএফ), যে সংস্থাটির পরিবেশবিদ ও চেয়ারম্যান শাহ্ ইসরাত আজমেরী এ সম্মেলনে অংশ নেন। অংশীদারত্বে ছিল ইনস্টিটিউট অফ ওয়েলবিয়িং বাংলাদেশ (আইডব্লিউবি) এবং সহায়তায় ছিল ওয়ার্ক ফর আ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, যার পরিচালক গাউস পিয়ারি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
এই আয়োজনের নেতৃত্ব দেন সমন্বয়কারী ও নগর গবেষক মো. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হলে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে। তরুণরা এই পরিবর্তনের অগ্রভাগে রয়েছে, তাই তাদের মতামত নীতি নির্ধারণে প্রতিফলিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।
সিডব্লিউএফ এর পরিবেশবিদ ও চেয়ারম্যান শাহ্ ইসরাত আজমেরী বলেন, শিশু ও তরুণদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য এখনই পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশকেই নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারি এ সময় বলেন, নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের জন্য কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই নগর গড়ে তোলা সম্ভব নয়।
এএমএ/জেআইএম