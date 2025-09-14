ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মো. মুজিবুর রহমান (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে কুর্মিটোলা হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুজিবুর উত্তরার আজমপুর মধ্যপাড়া এলাকার মো. আবু সাঈদীর ছেলে।
নিহতের শালিকা খুশি আক্তার জানান, সকালে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছিলেন মুজিবুর রহমান। কুর্মিটোলা হাসপাতালে সামনে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন মুজিবুর। উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবুরকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আলামিন/এমএমকে/জেআইএম