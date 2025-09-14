  2. জাতীয়

ভাঙ্গায় অবরোধ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিকেলের মধ্যে সমাধান না হলে আইন প্রয়োগে রাস্তা খুলে দেওয়া হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিকেলের মধ্যে সমাধান না হলে আইন প্রয়োগে রাস্তা খুলে দেওয়া হবে
ভাঙ্গায় সড়কে এলাকাবাসীর অবরোধ

ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ভাঙ্গায় মহাসড়ক-রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি চলছে। আজ বিকেলের মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাস্তা খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

ফরিদপুর-৪ আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে ভাঙ্গায় তৃতীয় দফায় চলছে মহাসড়ক-রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি। রোববার দুটি মহাসড়কে সাতটি ও রেলপথের তিনটি স্থান অবরোধ করছেন বিক্ষুব্ধরা। এতে নিদারুণ কষ্ট আর ভোগান্তিতে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সাধারণ মানুষ।

এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘ফরিদপুরের দুটি ইউনিয়ন আগের যে সংসদীয় আসনের ছিল, সেটা থেকে আরেকটি সংশোধন সংসদীয় আসনে দিয়ে দিয়েছে। এটার সঙ্গে আমাদের (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়। নির্বাচন কমিশন তাদের কথা শুনেছে, যুক্তি-তর্ক দেওয়ার পরও তারা সবাই বসে এটা নির্ধারণ করেছে। সেটা নিয়ে এলাকার লোকজনের মধ্যে ক্ষোভ।’

বিকেলের মধ্যে সমাধান না হলে আইন প্রয়োগে রাস্তা খুলে দেওয়া হবে

তিনি বলেন, তাদের কোনো ক্ষোভ থাকলে তারা প্রোপার চ্যানেলে জানাবেন। কিন্তু এগুলো করার যুক্তি ছিল না। জনগণের কিন্তু ভোগান্তি হচ্ছে।

উপদেষ্টা বলেন, ‘এই দুটি ইউনিয়নে আর কত জন লোক, কত জন ভোটার। আপনি কিন্তু লাখ লাখ লোককে জিম্মি করে রেখেছেন। এটা কোনো অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না। আজ বিকেলের মধ্যে যদি তারা এটা সমাধান না করেন। আমরা আইন প্রয়োগ করবো। আপনারা (সাংবাদিক) হয়তো চান আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অন্তত রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য।’

‘রাস্তা ব্লক করার অধিকার কারও নেই। কোনো দাবি-দাওয়া থাকলে তারা প্রোপার চ্যানেলে জানাবে। রাস্তা ব্লক করে জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলা, এটা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।’

এ সময় একজন সাংবাদিক বলেন, সড়ক বন্ধ করলে সবার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করা উচিত। তখন উপদেষ্টা বলেন, ‘এই সাংবাদিক ভাই আরেকটি ভালো কথা বলেছেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া উচিত নয়, রাস্তা ব্লক করলে কাউকে ছাড় দেওয়া উচিত নয়।’

আরএমএম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।