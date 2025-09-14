জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে যোগ দেবেন।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে তিনি বৈঠকে যোগ দেবেন। অনুষ্ঠানটি বিটিভি নিউজে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।
এতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে।
প্রধান উপদেষ্টা সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
আলোচনা শেষে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি পরে ব্রিফ করবেন।
প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এমইউ/এএমএ/এমএস