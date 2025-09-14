  2. জাতীয়

বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার
পুলিশের হাতে গ্রেফতার খোরশেদ আলম/ ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরের চেরাগী পাহাড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম বলেন, শনিবার রাতে খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে কোতোয়ালি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ জুন বাঁশখালী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন খোরশেদ আলম।

