বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার

বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরের চেরাগী পাহাড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম বলেন, শনিবার রাতে খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে কোতোয়ালি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ জুন বাঁশখালী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন খোরশেদ আলম।
