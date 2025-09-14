মালয়েশিয়া প্রবাসীদের জন্য এনআইডি কার্যক্রম শুরু করছে ইসি

মালয়েশিয়া প্রবাসীদের জন্য এনআইডি কার্যক্রম শুরু করছে ইসি
মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদানের কার্যক্রম শুরু করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) থেকে আগামী বুধবারের (১৭ সেপ্টেম্বর) মধ্যে মালয়েশিয়ায় ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি প্রদানের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে বলে ইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার মালয়েশিয়ায় ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি প্রদানের কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।
সেখানে ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি প্রদানের কার্যক্রম উদ্বোধন করতে শনিবার মালয়েশিয়ায় গেছেন ইসি আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।
রোববার থেকে বুধবারের মধ্যে যে কোনো একদিন এই কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন বলে তার একান্ত সচিব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বাসসকে জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে উপসচিব মো. শাহ্ আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত এক সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার এবং রাজবাড়ী জেলার নির্বাচন কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ জালাল উদ্দিন ১৪ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া সফর করবেন। সফরকালে তারা মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।
এছাড়া তারা মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি সভা করবেন। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভা করবেন। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোটার নিবন্ধন ও দেশের বাইরে ভোটদান (ওসিভি) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি সভায় যোগদান করবেন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবেন। এ বিষয়ে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোট দেবেন। সে জন্য ইসির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আছে।
এমওএস/এসএনআর/জেআইএম