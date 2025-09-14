সেনাপ্রধানের সঙ্গে মালদ্বীপ ডিফেন্স ফোর্স প্রধানের সাক্ষাৎ
মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের (এমএনডিএ) প্রধান মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সেনাসদরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি তারা দুই দেশের সামরিক খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেন।
মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমি দেশে-বিদেশে পেশাদারত্ব, বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অবদান নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।
এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত শিউনিন রাশীদ উপস্থিত ছিলেন।
