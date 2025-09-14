  2. জাতীয়

বাঁশখালীর সাবেক উপজেলা চেয়ার‌ম্যান খোরশেদ আলম গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার দিনগত রাতে চট্টগ্রাম মহানগরীর চেরাগী পাহাড় এলাকা থেকে কোতোয়ালী থানা পুলিশের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জুলাই আন্দোলনের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম বলেন, গতকাল (শনিবার) রাতে খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে রোববার দুপুরে আদালতে তোলা হয়েছে।

