একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দিলেন এক মা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে একসঙ্গে ছয়টি সন্তান প্রসব করেছেন এক গৃহবধূ। ছয় নবজাতকের মধ্যে তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে সন্তান। ওজন কম থাকায় তাদের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) রাখা হয়েছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর ৫টার দিকে ২১২ নম্বর ওয়ার্ডে গাইনি বিভাগে একে একে ছয়টি সন্তান প্রসব করেন মকসুদা আক্তার প্রিয়া নামের এ নারী।
প্রিয়াকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা এক আত্মীয় জাগো নিউজকে জানান, মকসুদার স্বামী মোহাম্মদ হানিফ কাতার প্রবাসী। আজ সকালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকা মেডিকেলের ২১২ নম্বর ওয়ার্ডের গাইনি বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে সকাল ৯টার দিকে একে একে ছয়টি সন্তান প্রসব করেন। ছয় নবজাতকের মধ্যে তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে সন্তান।
তিনি আরও জানান, ওজন কম থাকায় ছয় নবজাতকের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেলে ও বাকি তিনজনকে নীলক্ষেতে অবস্থিত হোমকেয়ার হাসপাতালের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) রাখা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এমএএইচ/জেআইএম