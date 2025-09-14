বনানীতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের মৃত্যু

বনানীতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের মৃত্যু
রাজধানীর বনানী রেলগেট এলাকায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় (১৫) এক কিশোর মারা গেছে।
গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশ।
ঢাকা রেলওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, খবর পেয়ে বনানী রেলগেট সংলগ্ন রেললাইন থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মরদেহ শনিবার রাত ১০টার দিকে উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, নিহত কিশোর তুরাগ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝে বসে আসার পথে হঠাৎ নিচে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তার নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। নিহত কিশোরের পরনে ছিল সাদা রঙের পাঞ্জাবি ও নীল রঙের জিন্স প্যান্ট।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/জেআইএম