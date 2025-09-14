  2. জাতীয়

ঢাকায় মিশরীয় কপটিক চার্চের সদর দপ্তর উদ্বোধন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় মিশরীয় কপটিক চার্চের সদর দপ্তর উদ্বোধন
কপটিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে মিশরীয় কপটিক চার্চের সদর দপ্তর উদ্বোধন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি। নতুন এই চার্চ এখন উপাসকদের জন্য উন্মুক্ত।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকাস্থ মিশর দূতাবাস তাদের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি বলেন, এই উদ্যোগ শুধু মিশরীয় সম্প্রদায়কে সহায়তা করাই নয়, বরং বাংলাদেশ ও মিশরের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আরও গভীর করবে।

দূতাবাস জানিয়েছে, এই চার্চ মিশরীয় সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় চর্চার সুযোগ তৈরি করবে এবং দুই দেশের জনগণের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে।

অনুষ্ঠানে মিশরীয় কপটিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন এই চার্চ বাংলাদেশে বসবাসরত কপটিক খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় জীবন ও সম্প্রদায়িক সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করবে।

জেপিআই/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।