ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করছে ঐকমত্য কমিশন
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বক্তব্যকালে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের বৈঠকটি হয়।
রাজনৈতিক দলের নেতাদের উদ্দেশে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করছে ঐকমত্য কমিশন। এখন হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না ঐকমত্য কমিশন আমাদের কী দিয়েছে, কী পেয়েছি। এক বছর পরে যখন নিজেদের দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন কী মহাকাণ্ড আপনারা করেছেন।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘১০ বছর পর যখন অন্যরা দেখবে, তারা অবাক বিস্ময়ে তাকাবে, কী কাণ্ডটাই না আপনারা করেছেন। সেটা যেন নিখুঁত হয়, নির্দোষ হয়। সেটা এমনভাবে আমরা করবো যেন নতুন জাতির জন্ম হয়। আপনারা জন্মগ্রহণের সূতিকাগার তৈরি করে দেবেন।’
