  2. জাতীয়

নারীদের জন্য ১০০ আসনে সরাসরি ভোটের প্রস্তাব চসিক মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারীদের জন্য ১০০ আসনে সরাসরি ভোটের প্রস্তাব চসিক মেয়রের
চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের আলোচনা সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

সংসদ সদস্য পদে নারীদের সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ১০০টি আসনের প্রস্তাব করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, নারীরা কারও দয়ায় নয়, সরাসরি ভোটে জিতে সংসদে যাবেন।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কাজীর দেউরী নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের মাঠে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সংস্কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মেয়র বলেন, আজ সংস্কারের কথা হচ্ছে। সেদিন একটি দৈনিক পত্রিকার সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আমি স্পষ্ট বলেছি, নারীরা অত্যন্ত অবহেলিত। তারা যদি সিটি করপোরেশনে সরাসরি ভোটে তিনজন কাউন্সিলরের বিপরীতে একজন করে কাউন্সিলর হতে পারেন তাহলে তিনজন এমপির সঙ্গে একজন নারী এমপি অবশ্যই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে যেতে পারেন। তাহলে আমরা ১০০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্য পাবো। আমি চাই, নারীরা কারও কোনো দয়ায় নয়, তারা সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এতে তাদের মর্যাদা বাড়বে, সংসদে কথা বলার একটা সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, আমরা জানি, আট কোটি মানুষের জন্য ছিল ৩০০টি সংসদীয় আসন। এখন প্রায় ১৮ কোটি মানুষ হয়ে গেছে, এখনো সংসদীয় আসন ৩০০টি। আমি বলছি, নারীদের জন্য যদি ১০০টি সংসদীয় আসন করা যায়, আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফায় বলেছেন যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা, সেখানে উচ্চকক্ষ থাকবে, উচ্চকক্ষে দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবীদের আমরা স্থান দিতে পারবো। তাহলে দেখা যাবে, পুরো সংসদে একটা ব্যালান্স হবে এবং এতে করে পুরো মতামত সেখানে প্রতিফলিত হবে।

দেশ গড়তে নারীদের কথা শুনতে হবে মন্তব্য করে মেয়র বলেন, গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই নতুন বাংলাদেশে আমাদের ভাবতে হবে নারীরা কী চান, আমাদের ঘরে আমাদের মায়েরা কী চান, সবার কথা আমাদের শুনতে হবে। রাজনীতিটা হচ্ছে মানুষের জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য, শুধু নিজের উন্নয়নের জন্য নয়।

তিনি বলেন, আমি মহিলা দলের নেত্রীদের বলবো, আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান, গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের পাশে, অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়ান। আপনারা তারেক রহমানের ৩১ দফা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। এই ৩১ দফাই আগামীর বাংলাদেশ গড়ার মূল সনদ। এটা যদি আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি, তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষ ইনশাআল্লাহ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে বিএনপি এ দেশে সরকার গঠন করবে।

নারীদের জন্য ১০০ আসনে সরাসরি ভোটের প্রস্তাব চসিক মেয়রের

চাঁদাবাজদের দলে জায়গা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের গঠনমূলক রাজনীতি করতে হবে। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী, যারা জুলাই আগস্টের অভ্যুত্থানের পরে দলে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যেতে হবে। তাদের কোনোভাবে পাত্তা দেওয়া যাবে না, কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে না। আমরা ১৬-১৭ বছর ধরে রাজপথে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কিন্তু যারা ৫ আগস্টের পরে এসেছে বা আসবে, ভেবেছে এখন অনেক হালুয়া রুটি পাওয়া যাবে, সেগুলো খাবে, তাদের কোনোভাবেই পাত্তা দেওয়া যাবে না। তারা আমাদের ত্যাগী নেতাকর্মীদের পেছনে থাকবে, কোনোভাবেই সামনের সারিতে আসতে পারবে না।

চসিক মেয়র বলেন, আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন টুয়েন্টি থার্টি আর তারেক রহমানের ৩১ দফা নিয়ে এগিয়ে যাবো, ইনশাল্লাহ আমাদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নারী সমাজের উন্নয়নে মহিলা দলকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের নারী সমাজকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহিলা দল দেশ, দেশের মানুষের উন্নয়ন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনির সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমা কাজলের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন দ‌ক্ষিণ জেলা ম‌হিলা দলের সভাপ‌তি জান্নাতুল নাঈম রিকু।

এতে আরও বক্তব্য রাখেন মহানগর ম‌হিলা দলের সি‌নিয়র সহ-সভাপ‌তি স‌কিনা বেগম, সহ-সভাপ‌তি সাহিদা বেগম মালা, মা‌রিয়া সে‌লিম, রে‌জিয়া বেগম মু‌ন্নি, রেনুকা বেগম, জুলেখা বেগম জু‌লি, যুগ্ম সম্পাদক রোকেয়া বেগম রাকু, সামছুন নাহার প্রেমা, সায়রা বেগম, কামরুন নেছা, মনোয়ারা বাবুল, রোখসানা বেগম মাধু, কোষাধ্যক্ষ না‌ছিমা আলম, সাংগঠ‌নিক সম্পাদক হা‌বিবা সুলতানা, আসমা বেগম, ফ‌রিদা আকতার, থানা ক‌মি‌টির নেত্রী আলতাজ বেগম, বৃ‌ষ্টি আকতার, সুলতানা বেগম, নাজমা বেগম, শামছুন নাহার, সান‌জিদা ইসলাম প্রমুখ।

এমআরএএইচ/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।