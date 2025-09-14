বিইউপিতে শেষ হলো ‘ন্যাশনাল ল’ ফেস্ট
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) আয়োজিত ‘ন্যাশনাল ল’ ফেস্ট ২০২৫ (চ্যাপ্টার–II) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) স্বাধীনতা অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, বিইউপি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি আইনচর্চা, নীতিনির্ধারণ, পাবলিক স্পিকিং ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক জোরদার করাই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল।
ফেস্টে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী ও ৫০ জন বিশিষ্ট বিচারক অংশ নেন। তারা বিতর্ক, অ্যাডভোকেসি প্রেজেন্টেশন ও প্যানেল আলোচনাসহ ২৪টিরও বেশি সেশনে অংশ নেন।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি তরুণদের মেধা বিকাশ ও ব্যবহারিক আইনজ্ঞান বৃদ্ধিতে এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।
বিইউপি উপাচার্য মেজর জেনারেল মো. মাহবুব-উল আলম ভবিষ্যৎ আইনজীবীদের জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে এমন প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এতে বিইউপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
