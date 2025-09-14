  2. জাতীয়

সোমবার ঢাকাসহ সারাদেশে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৬ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সারাদেশে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আজ রোববারও দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবারও দেশজুড়ে এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে নিকলীতে, যেখানে ১৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঢাকায় সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে ৩৫ মিলিমিটার।

আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ সময় সারাদেশে দিনের ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, আগামী মাসের শুরুতে বর্ষা বিদায় নেবে। বর্ষার বিদায়বেলায় এই ধরনের বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক। তিনি আরও জানান, সোমবার রাজধানীতেও থেমে থেমে বৃষ্টি হবে।

