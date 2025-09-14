পোস্টাল ভোটিংয়ে যুক্ত হচ্ছে প্রবাসীরা, ব্যালট পাঠানো হবে ডাকযোগে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনে ‘তথ্যপ্রযুক্তি-সহায়ক পোস্টাল ভোটিং’ পদ্ধতি চালু করছে। এই পদ্ধতির আওতায়, প্রবাসে থাকা ভোটারদের ঠিকানায় ডাকযোগে ব্যালট পেপার ও ফিরতি খাম পাঠানো হবে, যা পূরণ করে ফেরত পাঠিয়ে তারা তাদের ভোট দিতে পারবেন।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এই নতুন উদ্যোগের বিস্তারিত তুলে ধরেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।
মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মোসাম্মাত শাহানারা মনিকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশন দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এবারই প্রথম প্রবাসীরা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
সভায় বক্তৃতার শুরুতেই নির্বাচন কমিশনার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, “বর্তমান নির্বাচন কমিশন দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এবারই প্রথম প্রবাসীরা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।”
নির্বাচন কমিশনার জানান, প্রবাসী ভোটারদের জন্য একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরা ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধনের পর, প্রত্যেক ভোটারের ঠিকানায় একটি পোস্টাল ব্যালট এবং একটি ফিরতি খাম পাঠানো হবে। ভোটাররা ব্যালট পূরণ করে নির্দিষ্ট খামে তা ডাকযোগে ফেরত পাঠাবেন।
তিনি আরও বলেন, এই পদ্ধতিতে ভোটারগণ অনলাইনে তাদের ব্যালট ট্র্যাক করতে পারবেন, যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, এই প্রক্রিয়া সফল করতে প্রবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সকলকে উৎসাহের সঙ্গে এই ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে, যাতে তাদের কণ্ঠস্বর জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।
সভায় ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মোসাম্মাত শাহানারা মনিকা বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নের এই উদ্যোগ সময়োপযোগী। হাইকমিশন নির্বাচন কমিশনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালাবে এবং প্রবাসীদের রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করবে।
সভা শেষে প্রবাসীদের মাঝে জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্টকার্ড) বিতরণ করেন নির্বাচন কমিশনার। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিক ও কমিউনিটির প্রশ্নের উত্তর দেন এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যেকোনো সহায়তার আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের সমন্বয় করেন হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ, যিনি এই আয়োজনকে প্রবাসী ভোটারদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।
জেপিআই/কেএইচকে