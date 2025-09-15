  2. জাতীয়

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ হচ্ছে সচিবালয়ে, আসছে নতুন নিয়ম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩২ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

আগামী ২ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়কে সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক (এসইউপি) মুক্ত করতে একটি নতুন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব সচিবালয় গড়ার লক্ষ্যে, ওই দিন থেকে সচিবালয়ের সব প্রবেশপথে এই ধরনের প্লাস্টিক পণ্য বহনকারীদের চিহ্নিত করতে এবং প্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর চেকিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। দর্শনার্থীদের কাছে পাঠানো ওটিপি বার্তায়ও এই বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা থাকবে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, সচিবালয়ের নিরাপত্তাকর্মীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক ও বিকল্প ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সচিবালয়ের ভবন, প্রবেশদ্বার ও লিফটের সামনে প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশের বার্তাসংবলিত ব্যানার ও স্টিকার লাগানো হবে।

একই দিন থেকে সচিবালয়ের বিপণি বিতান ও ক্যান্টিনগুলোতে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতল, কাপ, প্লেট ও চামচ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর পরিবর্তে পাটজাত ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে বলেও জানিয়েছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন ফোকাল পার্সন নিয়োগ এবং একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিগুলো সচিবালয় প্লাস্টিকমুক্তকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

শুধু সচিবালয় নয়, সচিবালয়ের বাইরে থাকা মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোও এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। মাসিক সমন্বয় সভার এজেন্ডায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সরকারের এ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-১ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটি বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক সহজে পচে না এবং মাটি, পানি ও জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই সচিবালয়কে প্লাস্টিকমুক্ত করার এই উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এই পাইলট কর্মসূচি সফল হলে তা দেশের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। তাই সকলকে এ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হলো।

