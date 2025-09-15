শাহ আমানতে হারানো ব্যাগ ফিরে পেলেন ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক

শাহ আমানতে হারানো ব্যাগ ফিরে পেলেন ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ফিরে পেয়েছেন অ্যাডে মোখাম্মদ নামে এক ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক। তার ব্যাগে ল্যাপটপসহ গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন নথিপত্র ছিল। অ্যাডে সমুদ্রগামী জাহাজের একজন কেবিন ক্রু।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ব্যাগটি গ্রহণ করেন। এরপর এক ভিডিও বার্তায় শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানান অ্যাডে মোখাম্মদ।
রোববার রাতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
শাহ আমানত বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ আগস্ট বিমানবন্দরের যাত্রী পার্কিং থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ট্রাভেল ব্যাগ উদ্ধার করেন নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তারা। পরে ব্যাগটি স্ক্যানিং করে এতে একটি ল্যাপটপ, মেডিসিন, গেমিং ডিভাইস, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট এবং একটি নথি পাওয়া যায়। ব্যাগে পাওয়া নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ব্যাগটির মালিকের নাম অ্যাডে মোখাম্মদ এবং তিনি ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক। এছাড়াও তিনি জাহাজে কেবিন ক্রু হিসেবে কর্মরত।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, শাহ আমানত বিমানবন্দরে এ ধরনের হারানো ব্যাগেজের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ব্যাগেজের খোঁজে না আসেন ততক্ষণ নিরাপত্তা শাখার স্টোরে তা সংরক্ষণ করে রাখা হয়। প্রায় ১১ দিনেও ব্যাগটির কেউ খোঁজ না করায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. বাদশা ফয়সাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত তার এক বন্ধুর সহযোগিতা চান। পরে ১২ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা কর্মকর্তা বাদশা ফয়সাল ফেসবুকে ব্যাগে পাওয়া ব্যক্তির নাম দিয়ে খোঁজ করে তার সন্ধান পান। তাকে মেসেঞ্জারে নক দেন এবং এর আগে তার ডকুমেন্টেসের তোলা কিছু ছবি শেয়ার করেন।
পরে ব্যাগ হারানো ব্যক্তি মেসেজের রিপ্লাই দেন এবং বিমানবন্দরে হারানো নথিসহ ব্যাগটির ব্যাপারে আরও তথ্য দেন। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ব্যাগটি সব ডকুমেন্টসহ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা শাখায় জমা থাকার বিষয়টি অ্যাডে মোখাম্মদকে অবগত করা হয়। পরে তিনি ভিডিওবার্তায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা শাখাকে ধন্যবাদ জানান। এরপর তার এক প্রতিনিধি শাহ আমানত বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে ব্যাগটি গ্রহণ করেন।
এমডিআইএইচ/ইএ/জিকেএস