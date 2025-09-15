  2. জাতীয়

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বাংলাদেশে ‘যুব ফটো কনটেস্ট’

প্রকাশিত: ০৯:৩৪ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তরুণদের জন্য ‘যুব ফটো কনটেস্ট’ আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতিসংঘ/ছবি: জাতিসংঘের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে তরুণদের জন্য ‘যুব ফটো কনটেস্ট’ আয়োজন করতে যাচ্ছে জাতিসংঘ।

সংস্থাটি জানিয়েছে, শান্তি, উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে তরুণদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও ভূমিকা তুলে ধরাই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকাস্থ জাতিসংঘ কার্যালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তরুণ সমাজ দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে তাদের অবদান ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ বাংলাদেশ মনে করে, তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

‘পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে তরুণ: শান্তি, উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এমন সব মৌলিক শিল্পকর্ম আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, জেন্ডার সমতা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে তরুণদের ভাবনা ও কর্মপ্রবণতা প্রতিফলিত হবে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, প্রতিযোগিতার জন্য মোট ৮০টি শিল্পকর্ম বাছাই করা হবে। নির্বাচিত কাজগুলো আগামী ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হবে। সেই সঙ্গে শিল্পীরা তাদের কাজ উপস্থাপনের সুযোগও পাবেন।

শুধু তাই নয়, উদ্বোধনের পর ঢাকায় এক সপ্তাহব্যাপী জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি একটি ভার্চুয়াল গ্যালারিতেও শিল্পকর্মগুলো প্রদর্শিত হবে, যেন দেশ-বিদেশের মানুষ বাংলাদেশের তরুণদের সৃজনশীলতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

জাতিসংঘ মনে করছে, এই আয়োজন তরুণদের জন্য শুধু সৃজনশীলতার মঞ্চ নয়, বরং জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকীতে তাদের সক্রিয় অবদান রাখার এক বিশেষ সুযোগ।

