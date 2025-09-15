আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস থেকে ৪ দালালের কারাদণ্ড
রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস এলাকায় দালাল চক্রের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে র্যাব-২। অভিযুক্তদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত র্যাব-২ এর একটি আভিযানিক দল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজীদ আহমেদের নেতৃত্বে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একটি সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের চার সদস্যকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
র্যাব-২ সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু জানান, এসব দালাল পাসপোর্ট করতে আসা সাধারণ প্রার্থীদের ফরম পূরণ, ফরম সত্যায়ন, ভুল সংশোধন এবং দ্রুত ভেরিফিকেশন ছাড়াই পাসপোর্ট সরবরাহ করার নামে প্রতারণা করে আসছিল। তারা ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। অনেক প্রার্থী দালালদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তাদের নানা উপায়ে হয়রানি করা হতো।
পাসপোর্ট অফিস ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে এসব দালালের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং এলাকাজুড়ে মাইকিং করা হলেও চক্রটি তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করেনি।
খান আসিফ তপু আরও জানান, অভিযানে আটক ব্যক্তিরা দালাল চক্রের সক্রিয় সদস্য এবং তারা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে ভোগান্তিতে ফেলছিল। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। জনভোগান্তি হ্রাস এবং দালাল চক্র নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
