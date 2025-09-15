  2. জাতীয়

পদোন্নতি পাওয়া পুলিশের ৬২ কর্মকর্তাকে একযোগে পদায়ন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৬২ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। পুলিশ সদর দপ্তর পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদেরকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে পদায়ন করেছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ পদায়ন করা হয়।

এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে ৬২ সহকারী পুলিশ সুপারকে একযোগে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

জানা গেছে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিসিএস ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ব্যাচ ও বিভাগীয় পদোন্নতিপ্রাপ্তরা রয়েছেন।

পদায়ন হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন এখানে

