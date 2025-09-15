  2. জাতীয়

আওয়ামী লীগের আরও চার নেতাকর্মী গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন— রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি কাজী মাহমুদুল হাসান মামুন (৪২), পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ও সাবেক যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মনির (৪৮), কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সালমা জাহান (৪০) ও গাজীপুর টঙ্গী থানা যুবলীগের সহ-সভাপতি ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান টিটু (৫২)।

ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, ডিবির পৃথক টিম হাতিরঝিল, ধানমন্ডি, ও খিলগাঁও এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে।

ডিবি জানায়, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিসহ জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

টিটি/এমআরএম/জেআইএম

