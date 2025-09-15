৩ জেলায় স্বল্পমেয়াদি বন্যার আভাস

৩ জেলায় স্বল্পমেয়াদি বন্যার আভাস
কুশিয়ারা নদীর পানি অমলশিদ (সিলেট) পয়েন্টে বিপৎসীমার ২৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছড়া সিলেটের সুরমাসহ অন্যান্য নদীসমূহের পানি আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
এ সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটি নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস জানিয়ে এসব তথ্য জানায়।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সময়ে তিস্তা ও দুধকুমার নদীসমুহ বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে এবং ধরলা নদী সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এ সময়ে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হতে পারে।
এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের গোমতী, মুহুরী, সেলোনিয়া, সাঙ্গু, ফেনী, হালদা ও মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি আগামী ২ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সময়ে মুহুরী, সেলোনিয়া, ফেনী ও হালদা নদীসমূহ সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। তবে ৩য় দিন পানি সমতলে স্থিতিশীল থাকতে পারে।
এদিকে, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সারিগোয়াইন, যাদুকাটা, সোমেশ্বরী, ভুগাই, কংস ও জিঞ্জিরাম নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৩ দিন বৃদ্ধি পেতে পারে।
আরএএস/এসএনআর/জিকেএস