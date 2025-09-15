চন্দনাইশে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে বউ–শাশুড়িসহ নিহত ৩
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশের দোহাজারী পৌরসভার সোনাই বটতল বাঁকে ঈগল পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহত দুই নারী সম্পর্কে বউ–শাশুড়ি।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- চন্দনাইশ পৌরসভার কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫), তার পুত্রবধূ শামীমা আকতার (৪২) ও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অপসোনিন ফার্মার এমআর মো. শরীফ (৩০)। তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের অবস্থা গুরুতর। নিহতরা সিএনজিযোগে দোহাজারী থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে চন্দনাইশ পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত বাড়িতে যাচ্ছিলেন।
এতে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। আহতদের প্রথমে দোহাজারী হাসপাতাল ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখান থেকে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা ও ঈগল পরিবহনের বাসটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
