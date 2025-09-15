  2. জাতীয়

নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নতুন ডিজি হাসানুজ্জামান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে নিয়োগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তিনি এতদিন ইটিআইয়ের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ইসির সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে হাসানুজ্জামানকে ডিজি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এ সংক্রান্ত আদেশে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠপর্যায়ে কর্মরত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে (১০৭০৪০০১) মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও উল্লেখ করা হয় আদেশে।

