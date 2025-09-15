জেমকন গ্রুপের পরিচালক ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

জেমকন গ্রুপের পরিচালক ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
প্রায় ১১৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ১২৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে জেমকন গ্রুপের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিস আহমেদ এবং তার ভাই কাজী ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মামলা অনুমোদনের বিষয়টি জানান দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
অনুমোদিত প্রথম মামলার অভিযোগে বলা হয়, কাজী আনিস আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৮০ কোটি ৩৫ লাখ ৭০ হাজার ৮৯৫ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া তার নিজ নামে ২০টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৯ কোটি ১৪ লাখ ৪৭ হাজার ৯৫৬ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
দ্বিতীয় মামলায় কাজী ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৩২ কোটি ৬৬ লাখ ১৬ হাজার ২৪৪ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া তার নিজ নামে ১৪টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার ১২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ এনেছে দুদক।
দুই আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
