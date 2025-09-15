কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
কক্সবাজারের নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ পেয়েছেন জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (উপসচিব) মো. আ. মান্নান।
তাকে এই নিয়োগ দিয়ে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অন্যদিকে কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে ডিসির পদ থেকে প্রত্যাহার করে জাতীয় বেতন কমিশনে যুগ্ম-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।
সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। জেলা পর্যায়ে ডিসি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।
ডিসি জেলার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যক্রম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং কালেক্টর হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখে থাকেন। এছাড়া নির্বাচিত সরকারের বিশেষ কর্মসূচি এবং চলমান সকল উন্নয়নমূলক কাজে জেলা প্রশাসক তদারকি করে থাকেন।
