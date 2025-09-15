স্বাধীন টাস্কফোর্স
পরিসংখ্যান ব্যুরোর নাম পরিবর্তনসহ ব্যাপক সংস্কারের আহ্বান
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) শক্তিশালী করার জন্য গঠিত হয়েছে স্বাধীন টাস্কফোর্স। সংস্থাটির নাম পরিবর্তনসহ একটি আধুনিক ও বিশ্বস্ত জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থায় পরিণত করার জন্য একটি ব্যাপক সংস্কার প্যাকেজের আহ্বান জানানো হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) পরিকল্পনা কমিশন চত্তরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে পরিসংখ্যান টাস্কফোর্স কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বরাবর এই প্রস্তাব জমা দিয়েছে স্বাধীন টাস্কফোর্সো। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে এই স্বাধীন টাস্কফোর্সে ছিলেন বিবিএস-এর সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, র্যাপিড-এর চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, আইএসআরটির অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আতনু রব্বানী এবং বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. মোহাম্মদ ইউনুস।
পরিকল্পনা উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে বিবিএসের নাম পরিবর্তন করে স্ট্যাটিস্টিকস বাংলাদেশ (স্ট্যাটবিডি) রাখার এবং এর প্রধানের পদকে প্রধান পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা একটি বিশেষ স্কেল পদ, যা স্বাধীনতা ও পেশাদারত্বের নতুন যুগের ইঙ্গিত দেয়। এর লক্ষ্য একটি কেন্দ্রীয় সুপারিশ হল ট্রাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি কাউন্সিল অব স্ট্যাটিস্টিকস (টিটিসিএস) তৈরি করা, যা একটি উচ্চ-স্তরের সাত সদস্যের সংস্থা যা প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধান, বার্ষিক কর্মক্ষমতা এবং ব্যয় নিরীক্ষা পর্যালোচনা এবং প্রধান পরিসংখ্যানবিদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করবে। এই কাউন্সিলের নেতৃত্বে থাকবেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা।
টাস্কফোর্স ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান আইন সংশোধনেরও আহ্বান জানিয়েছে, যাতে ডেটা যাচাইকরণ এবং প্রকাশসহ প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তে স্ট্যাটবিডির স্বায়ত্তশাসন আইনত নিশ্চিত করা যায় এবং প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে সরকারী পরিসংখ্যানকে রক্ষা করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী কর্মী ঘাটতি এবং কাঠামোগত দুর্বলতা স্বীকার করে প্রতিবেদনে সাংগঠনিক কাঠামো আটটি থেকে ষোলটি শাখায় সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় উপস্থিতি জোরদার করার জন্য ৪৩৭টি নতুন উপজেলা-স্তরের পদ তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানবিদদের জন্য একটি একক, পেশাদার ক্যারিয়ার সিঁড়ি নিশ্চিত করার জন্য এনক্যাডারমেন্টের মাধ্যমে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পরিষেবাগুলিকে একীভূত করার প্রস্তাবও করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বাজেট স্বায়ত্তশাসনকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, মূল জরিপের জন্য নিবেদিতপ্রাণ রাজস্ব তহবিল এবং বার্ষিক জরিপ কার্যক্রম স্থিতিশীল করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জনসাধারণের আস্থা পুনর্নির্মাণের জন্য টাস্কফোর্স পূর্ব-ঘোষিত ক্যালেন্ডার, সব ব্যবহারকারীর জন্য একযোগে অ্যাক্সেস এবং সম্পূর্ণ মেটাডেটা এবং পদ্ধতিগত নোট প্রকাশের মাধ্যমে একটি উন্মুক্ত ডেটা এবং প্রকাশ নীতির পক্ষে।
প্রতিবেদনটি সংস্কারের একটি স্তম্ভ হিসেবে বিস্তৃতভিত্তিক অংশীদারদের সম্পৃক্ততার ওপরও জোর দেয়। এটি পরিসংখ্যানবিদ, নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সংলাপ গড়ে তোলার জন্য একটি বার্ষিক অংশীদার সম্মেলনের প্রস্তাব করে। তরুণ পেশাদারদের জন্য প্রধান জরিপ এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগের জন্য উপদেষ্টা কমিটি নিশ্চিত করবে যে, জরিপের নকশা এবং ফলাফলগুলি প্রাসঙ্গিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
সক্ষমতা বৃদ্ধি এর আরেকটি প্রধান লক্ষ্য। টাস্কফোর্স বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি স্ট্যাটবিডি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে উন্নীত করার সুপারিশ করে। যেখানে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত, মধ্য-ক্যারিয়ারের পেশাদার এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামোগত পাঠ্যক্রম থাকবে। জরিপ জুড়ে মানসম্মতকরণ এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য এবং বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা উৎপাদিত তথ্যের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি পদ্ধতিগত উপদেষ্টা পরিষদেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে এই সংস্কারগুলোর পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অবিলম্বে একটি সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যদল গঠনের আহ্বান জানিয়ে প্রতিবেদনটি শেষ হয়।
