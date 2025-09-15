চট্টগ্রামে পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ৩

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের বন্দর থানাধীন এলাকায় পৃথক অভিযানে তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন—রবিউল হোসেন ঈশান (২৭), ফখরুল ইসলাম রাব্বি (২১) ও রুবেল হাওলাদার (২৭)।

থানা পুলিশ জানিয়েছে, রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ফকিরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে জিআর পরোয়ানাভুক্ত আসামি রবিউল হোসেন ঈশানকে (২৭) গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে জিআর-১৭৪/২৩ মামলার পরোয়ানা ছিল। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

একই সময়ে বন্দর দক্ষিণ আবাসিক এলাকার গেটের বিপরীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা হলেন—ফখরুল ইসলাম রাব্বি (২১) ও রুবেল হাওলাদার (২৭)। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি ধারালো ছোরা জব্দ করা হয়।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় বন্দর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩৯৯/৪০২ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

